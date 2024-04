Ceará quebra sequência do Fortaleza e conquista o Campeonato Cearense em decisão emocionante

Alto contraste

A+

A-

Após seis anos de espera, o Ceará Sporting Club voltou a levantar a taça do Campeonato Cearense, em uma final emocionante contra o Fortaleza, seu maior rival. A decisão, realizada neste sábado (06.04) na Arena Castelão, terminou em empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e foi decidida nos pênaltis, com vitória do Vozão por 3 a 2, graças à atuação decisiva do goleiro Richard.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Athletico-PR goleia o Maringá e é Campeão Paranaense

• Brasil e eliminado nos pênaltis pelo Canadá no Torneio SheBelieves

• Deputado Claudio Senna assina filiação ao Democracia Cristã e declara sua pré-candidatura a prefeito de Lucas do Rio Verde

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.