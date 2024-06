CGE lança guia para auxiliar na construção dos planos de integridade

A Controladoria-Geral do Estado (CGE-MT) publicou esta semana o guia “Agente de Integridade: Construindo o Plano de Integridade”, com o objetivo de instruir e auxiliar os órgãos e entidades do Poder Executivo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.