CGE promove evento especial e lança documentário sobre Lei Anticorrupção

A Controladoria Geral do Estado (CGE) está com inscrições abertas para o 1º Encontro Estadual de Controle Interno de Mato Grosso, que será realizado em comemoração aos 45 anos do órgão no dia 11 de julho. Além de várias palestras, na ocasião será lançado o documentário produzido sobre os 10 da Lei Anticorrupção.

