Chico 2000 realiza melhorias no bairro Bela Vista

O Executivo Municipal realizou uma ação de tapa-buracos no bairro Bela Vista, após o presidente da Câmara, Chico 2000 (PL), assumir o compromisso com a população para a conclusão da obra que havia sido iniciada em algumas ruas do bairro.

