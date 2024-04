Chuvas causam emergência em oito municípios do Maranhão As...

Alto contraste

A+

A-

Momento MT Momento MT (Momento MT)

As fortes chuvas dos últimos dias no Maranhão elevaram o nível dos rios, o que levou oito municípios a declarar situação de emergência. Segundo a Defesa Civil do estado, 438 famílias estão desabrigadas e 845 desalojadas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Ação Conjunta entre Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal apreende armas e munições em veículo suspeito

• Chuvas levam oito municípios a decretar emergência no Maranhão

• ANA lança relatório de qualidade da água de rios e reservatórios

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.