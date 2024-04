Cidade atingida por temporal recebe apoio do Bolsa Família

Alto contraste

Municípios que decretarem emergência por causa dos temporais que atingiram partes da região Sudeste na sexta-feira (22) - e devem se repetir até o domingo (24) - podem solicitar antecipação do pagamento do programa Bolsa Família, de forma a garantir a transferência de renda para as famílias afetadas com maior rapidez.

