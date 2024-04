Ciopaer inova com fones de comunicação de alta tecnologia

Alto contraste

A+

A-

O Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) já está operando com os 15 fones sem fio e quatro bases fixas, recebidos na última semana. O objetivo é melhorar a eficiência e a segurança do trabalho dos profissionais, garantindo a sua comunicação fora da aeronave. Os fones garantem aos operadores e ao apoio terrestre a possibilidade de comunicação com autonomia de até 300 metros sem interferência ou barreira.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Fórum Intersetorial debate alterações no Plano Nacional de Educação

• Sinal 5G estará disponível em mais 395 municípios a partir de hoje

• Apagão deixa Santa Casa e diversos bairros de SP sem energia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.