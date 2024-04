Clássico eletrizante entre Atlético-MG e Cruzeiro na Arena MRV

Alto contraste

A+

A-

Os rivais mineiros, Atlético-MG e Cruzeiro, protagonizaram um empate emocionante no jogo de ida da final do Campeonato Mineiro, realizado neste sábado (30.03), na Arena MRV. O resultado de 2 a 2 teve um sabor de vitória para o Cruzeiro, que conseguiu deixar tudo igual nos acréscimos do segundo tempo e manteve o tabu de nunca ter sido derrotado pelo Galo em sua nova casa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Atlético-MG e Cruzeiro empatam em clássico eletrizante na Arena MRV pelo Campeonato Mineiro

Publicidade

• Centro Estadual de Odontologia para Pacientes Especiais realiza oficinas sobre cuidados com saúde bucal

• Homem é preso no Galeão, transportando 3,2 kg de maconha em peixes

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.