Coamo investe R$ 25 milhões na ampliação da capacidade de armazenamento do Paraná

Alto contraste

A+

A-

A Coamo, cooperativa agroindustrial com sede em Campo Mourão, no Paraná, inaugurou novos silos em suas unidades de Rancho Alegre D’Oeste e Pensamento, cidades localizadas no noroeste do estado. O investimento foi de R$ 25,2 milhões, ampliando a capacidade de armazenagem em 40 mil toneladas de grãos nas duas cidades.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Marielle Franco: PF prende suspeitos de serem mandantes do crime

• Conheça os benefícios da Dieta Atlântica

• É possível fazer o delineado perfeito?

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.