Coleta Seletiva na Zona Leste de Sorriso passa a ser realizada à tarde e à noite

A Prefeitura, por meio do Eco Sorriso, informa que, a partir do dia 24 de junho, o horário da coleta seletiva vai mudar na Zona Leste. A coleta, que ocorria no período da manhã, passará a ser feita no período da tarde e da noite.

