Colheita recorde de soja em Mato Grosso

A colheita da soja em Mato Grosso atingiu 99,68% dos 12,1 milhões de hectares destinados à safra 2023/24, de acordo com dados do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), divulgados nesta quinta-feira (04.04). Diversas regiões do estado registram um progresso significativo nos trabalhos, com apenas algumas áreas remanescentes em processo de colheita.

