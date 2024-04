Comissão especial discute aumento de desastres naturais em audiência pública

Alto contraste

A comissão especial sobre prevenção e auxílio a desastres e calamidades naturais promove audiência pública na próxima quarta-feira (10) com coordenadores de Defesa Civil de estados atingidos por eventos climáticos. O debate, proposto pelo relator do colegiado, deputado Gilson Daniel (Podemos-ES), será realizado às 14h30, no plenário 13.

