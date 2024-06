Comissão Temporária em Comemoração aos 200 anos da Confederação do Equador se reúne para avaliar relatório e aprovar requerimentos

A Comissão Temporária em Comemoração aos 200 anos da Confederação do Equador se reuniu nesta terça-feira (18) para apresentação do relatório da primeira diligência da comissão, feita em Pernambuco e no Ceará. Também foram votados e aprovados requerimentos para dar continuidade às atividades do colegiado nos próximos meses.

