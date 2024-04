Competição Interclasse reuniu 900 atletas em Lucas do Rio Verde Dentre as competições...

Alto contraste

A+

A-

Dentre as competições apoiadas pela Secretaria de Esporte e Lazer de Lucas do Rio Verde, a Competição Interclasse reuniu 900 atletas entre os dias 09 e 10 de março. A competição contou com alunos da rede municipal, estadual e escolas da rede privada na escola Olavo Bilac.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Mapeamento de áreas de risco em Nova Ubiratã vai subsidiar ações preventivas

• Representantes de 12 segmentos dos povos e comunidades tradicionais do Estado participam de seminário do REM MT

• Escola Olavo Bilac sediou Interclasse reunindo 900 atletas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.