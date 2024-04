Confira as principais tendências de make para o Lollapalooza 2024

Alto contraste

Confira as principais tendências de make para o evento

O Lollapalooza Brasil 2024 acontece a partir desta sexta-feira (23/03), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Serão três dias de programação intensa de shows que pedem um look cheio de estilo e uma make de respeito para curtir o festival. Foi pensando nisso que a marca expert de maquiagem e trendsetter, Quem Disse, Berenice?, a marca de make oficial no Lollapalooza Brasil 2024, preparou um line-up de maquiagens com opções para todos os estilos musicais, passando pelo pop, rock e até músicas brasileiras.

