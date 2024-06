Corpo de Bombeiros age rapidamente para combater incêndios florestais em MT

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado combate três incêndios florestais em Mato Grosso nesta quarta-feira (19.06). As ações envolvem o emprego de 33 militares, sete caminhonetes, quatro barcos, duas pás-carregadeiras, uma motoniveladora e um quadriciclo, além do monitoramento remoto com satélites feito pelo Batalhão de Emergências Ambientais, em Cuiabá.

