Crescimento alarmante de casos de síndrome respiratória em todo o país

Alto contraste

A+

A-

Momento MT Momento MT (Momento MT)

O novo Boletim InfoGripe, divulgado nesta quinta-feira (14) pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), sinaliza crescimento de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) na maior parte do país, em todas as faixas etárias analisadas. Segundo a Fiocruz, o atual quadro é decorrente dos diversos tipos de vírus que estão circulando no território nacional, entre os quais o Sars-CoV-2 (covid-19), influenza (gripe), vírus sincicial respiratório (VSR) e rinovírus.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Qual o melhor perfume da Natura masculino? Veja top 5 e acabe com as dúvidas

• Inmet alerta para onda de calor em cinco estados

• Comissões aprovam convites a ministros para discutir prioridades das pastas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.