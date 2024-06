Cruzeiro brilha em vitória sobre o Fluminense

Na noite desta quarta-feira (19.06), o Cruzeiro fez valer o mando de campo e venceu o Fluminense por 2 a 0 no Mineirão, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O grande destaque do jogo foi o lateral William, que marcou os dois gols da vitória celeste, um no primeiro tempo e outro nos acréscimos da etapa final.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.