Cuiabá brilha em vitória emocionante e garante vaga na final do Mato-grossense

Em um jogo emocionante realizado na Arena Pantanal neste domingo, o Cuiabá garantiu sua vaga na grande final do Campeonato Mato-grossense de 2024 ao derrotar o Luverdense por 4 a 3, no segundo jogo da semifinal. Com uma performance brilhante, o Dourado garantiu a vitória com gols de Fernando Sobral, Bruno Alves e Deyverson, que marcou dois tentos decisivos.

