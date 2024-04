Cuiabá conquista o Tetra Campeonato Mato-grossense de Futebol

Alto contraste

A+

A-

Em uma tarde de futebol marcante no estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis, o Cuiabá Esporte Clube sagrou-se campeão mato-grossense pela 13ª vez em sua história, após vencer o União de Rondonópolis por 1 a 0, consolidando um placar agregado de 2 a 0 na final. Com mais de 7,9 mil torcedores presentes, o Dourado confirmou seu quarto título consecutivo no estadual, demonstrando sua supremacia no futebol de Mato Grosso.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Deputado Claudio Senna assina filiação ao Democracia Cristã e declara sua pré-candidatura a prefeito de Lucas do Rio Verde

• Cuiabá vence o União e conquista o Tetra Campeonato Mato-grossense de Futebol

• Ponte da “Caixa Econômica” é reaberta após reforma. Em Diamantino-MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.