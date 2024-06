Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos: Inscrições Abertas para Vagas Online

Devido à grande procura pela capacitação em Gestão e Fiscalização de Contratos presencial, a Controladoria Geral do Estado realizará o curso de forma híbrida e reabriu as inscrições para participação dos servidores de forma online. Estão sendo ofertadas mais de mil vagas e a transmissão será realizada pelo canal da CGE no YouTube.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.