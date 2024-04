Da Bahia para a periferia de São Paulo: a trajetória de Josiane Luz

Alto contraste

Filha de um cacauicultor do Sul da Bahia, a chocolate maker e fundadora da Luzz Cacau, Josiane Luz, nasceu quando a sua mãe Lisiete tropeçou no pé de cacau. A sua família cresceu em meio a uma antiga tradição de agricultores que um dia foram expoência econômica internacional e que, por conta da praga vassoura-de-bruxa, viveram o extermínio de suas fortunas e sonhos. Ela com o seu olhar de empreendedora, cheia de garra e vontade de melhorar o que parecia não mais ser passível de mudança, decidiu despertar o seu pai João, para uma transformação importante na forma de produzir o grão de cacau.

