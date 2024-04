Datafolha: 76% dos brasileiros acreditam que licença-paternidade deveria ser maior

Alto contraste

A tendência é de que pai e mãe dividam mais os cuidados com o bebê - e o aumento da licença paternidade faz parte dessa mudança

Para 76% dos brasileiros, o período de licença-paternidade deveria ser maior. Este é o resultado da pesquisa feita pelo Instituto Datafolha, feita nos dias 19 e 20 de março, com 2.002 pessoas de 147 municípios de todas as regiões do país. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira (3).

