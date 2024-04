Debatedores contestam projeto que define cristianismo como manifestação cultural

Alto contraste

A+

A-

Juristas e religiosos reunidos em audiência pública na Comissão de Educação (CE) nesta quinta-feira (21) cobraram mudança no texto do projeto (PL 4.168/2021), atualmente em tramitação no colegiado, que reconhece o cristianismo como manifestação cultural nacional. Segundo os debatedores, da forma em que se encontra, a proposição reduz a dimensão religiosa do cristianismo e pode permitir interferência estatal na liberdade de culto. A realização da audiência atende a requerimento (REQ 95/2023 — CE) da senadora Damares Alves (Republicanos-DF).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Governo de MT divulga lista de selecionados do SER Família CNH Social; confira

• Empresários chineses buscam parcerias em MT e avaliam implantar unidades de processamento na ZPE em Cáceres

• Corpo de Bombeiros atende ocorrência de acidente de trânsito em Juína

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.