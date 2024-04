Debatedores defendem Plano Nacional do Esporte em audiência pública na CEsp

Alto contraste

A+

A-

A adoção de políticas públicas em favor do esporte pode contribuir para a saúde da população e a formação de atletas de base no ambiente escolar e nas universidades. A avaliação foi feita nesta quarta-feira (13) em audiência pública interativa que debateu o Plano Nacional do Esporte.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Em reunião de Conselho Nacional, secretário de Educação destaca avanços da rede de ensino de MT

• 4 cores de esmaltes para ficar com cara de rica e elegante

• Debatedores defendem Plano Nacional do Esporte em audiência pública na CEsp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.