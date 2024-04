Deborah Secco revela segredo de beleza: ácido hialurônico no corpo todo

Deborah Secco diz que usa ácido hialurônico no corpo todo

Deborah Secco revelou que aplica ácido hialurônico no corpo todo para deixar tudo mais firme. "Uma vez ao ano, faço esse preenchimento. Não só no bumbum, mas nos braços, barriga, rosto... Faço em tudo! A pele fica mais dura. Gosto muito do resultado", revelou a atriz.

