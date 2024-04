Defesa Civil e engenheiros inspecionam prédio atingido por caminhão

Alto contraste

A Defesa Civil do Município de Cuiabá e engenheiros do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso (Crea-MT) avaliaram, no início da manhã desta terça-feira (2), a estrutura do edifício Apuã, no bairro Jardim Tropical, atingido por um caminhão na noite de segunda-feira (1). Entre as medidas adotadas prevalece a desocupação total do local.

