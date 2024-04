Defesa de Moro se manifesta contra cassação do mandato: entenda o caso

Alto contraste

A+

A-

Momento MT Momento MT (Momento MT)

A defesa do senador Sergio Moro (União-PR) se manifestou, nesta segunda-feira (1º), de forma favorável à manutenção do mandato do parlamentar. Nesta tarde, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Paraná começou a julgar os processos que podem levar à cassação do mandato de Moro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Defesa se manifesta contra cassação do mandato de Moro

• Gefron apreende cerca de 500 kg de entorpecente perto de aeronave em chamas

• Seplag abre inscrições para processo seletivo do programa de Residência Técnica

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.