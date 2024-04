Deliciosa Macarronada de Forno ao Molho de Tender

Alto contraste

Ingredientes

1 caixa de creme de leite 1 copo de requeijão cremoso 200 ml de água 1/2 bola de tender assado 3 dentes de alho 1/2 cebola 1/2 pacote de macarrão espaguete 200g de mussarela fatiada Queijo ralado Azeite Orégano

Modo de Preparo

Cozinhe o macarrão na água com azeite e sal. Bata no liquidificador o creme de leite, requeijão, água e meio pacote de queijo ralado. Reserve. Pique o tender em cubinhos ou tirinhas, refogue em óleo a cebola e o alho. Quando dourar, misture o creme batido no liquidificador até ferver. Em um recepiente, despeje o macarrão e sobre ele o molho de tender. Cubra com mussarela. Polvilhe queijo ralado, orégano. Leve ao forno preaquecido e retire após queijo estar derretido.

