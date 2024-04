Deputado federal e conselheiro do TCE serão transferidos para Brasília

Chiquinho Brazão é Deputado federal do Brasil desde 2019, pelo Avante - RJ Chiquinho Brazão é Deputado federal do Brasil desde 2019, pelo Avante - RJ (Momento MT)

Neste domingo (24), o deputado federal Chiquinho Brazão (União-RJ), o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro Domingos Brazão e o delegado da Polícia Civil Rivaldo Barbosa serão transferidos para a penitenciária federal de Brasília.

