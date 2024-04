Deputado notifica Ager após atraso em plano de segurança rodoviário

Alto contraste

A+

A-

O deputado estadual Faissal Calil (Cidadania) notificou a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso (Ager-MT) devido a Via Brasil, concessionária que faz a gestão da MT 320 e MT-208, rodovias que ligam Alta Floresta a outras cidades da região, atrasar na entrega do Plano de Segurança Rodoviário. O parlamentar pede uma multa contra a empresa pela demora na entrega do referido Plano.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Faissal notifica Ager após atraso na entrega de plano de segurança rodoviário pela Via Brasil

• Projeto destina 30% de fundo penitenciário para melhoria de polícias penais

• DR com Demori recebe a advogada, jurista e professora Carol Proner

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.