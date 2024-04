Desafio MTB: Venha conferir o percurso da prova!

Alto contraste

A+

A-

O percurso da 1ª etapa do ano do Desafio de MTB Lucas do Rio Verde já está definido e terá 45 quilômetros, com largada e chegada na rotatória da Prefeitura. A prova acontecerá dia 07 de abril, a partir das 6h, passando por área rural, um córrego e estradas de chão, conforme mapa ( https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1M0bwEPYUSWT5KLvsuP-4WbAuGFXZyx4&ll=-13.170054618910793%2C-55.93528640000001&z=12 ).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Desafio MTB: Percurso da prova terá 45 quilômetros em estradas rurais

Publicidade

• Mutirão de conciliação ambiental inicia na próxima segunda-feira (01.04)

• Campanha de vacinação contra a gripe inicia nesta segunda (1)

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.