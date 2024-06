Desaparecimento de Menino em Lucas do Rio Verde: Comunidade se une em busca desesperada As buscas por um menino de 12 anos, que desapareceu após pular de uma ponte no Rio Verde, em Lucas do Rio Verde, continuam sem sucesso...

Momento MT|Do R7 14/06/2024 - 18h53 (Atualizado em 14/06/2024 - 18h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share