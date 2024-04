Descubra a receita suculenta de frango assado com suco de laranja!

Alto contraste

A+

A-

Faça um molho com todos os ingredientes, exceto as ervilhas. Tempere o frango com esse molho. Asse em forno médio preaquecido por 45 minutos, regando sempre com o próprio molho. Ao final dos 40 minutos acrescente as ervilhas e regue novamente. Asse por 15 minutos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Senai MT e Case IH oferecem minicursos gratuitos durante Show Safra

• Comissão debaterá síndrome de Down e campanha da ONU contra o capacitismo

• Vai à Câmara criação do dia nacional de luto pelas vítimas de feminicídio

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.