Descubra as cores que serão tendência no outono de 2024

Alto contraste

A+

A-

Veja quais são as principais cores tendência para o outono Veja quais são as principais cores tendência para o outono (Momento MT)

O outono já chegou e as tendências não param de se renovar e surgir novidades. Durante os desfiles de moda das principais grifes internacionais, foi possível observar a aparição de diversas cores que prometem bombar no outono de 2024. Para isso, confira as cores que serão tendência para a estação e ideias para seu guarda-roupa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Confira as principais cores de roupas para o outono de 2024

• Fisioterapia pélvica: saiba os benefícios em diferentes fases da vida

• “No dress code”: conheça tendência em alta no mundo do trabalho

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.