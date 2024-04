Descubra as datas e fatos importantes de abril de 2024

Alto contraste

Este ano abril terá apenas um feriado que ainda cai no domingo (Tiradentes – 21 de abril). Já o dia 1º marca os 60 anos do início da ditadura civil-militar no Brasil, que manteve um regime militar no poder entre 1964 a 1985. A EBC já publicou várias reportagens e programas. A Rádio Nacional, nos 50 anos do golpe debateu o tema. O assunto sempre está em pauta na Agência Brasil.

