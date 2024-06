Descubra as mudanças com a nova vacina Covid-19 monovalente em Lucas do Rio Verde

Lucas do Rio Verde começou a receber a nova vacina Covid-19 monovalente XBB e inicia a aplicação nesta terça-feira (18), em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. Com a introdução do novo imunizante, o esquema vacinal passou por alteração.

