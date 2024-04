Descubra as tendências de maquiagem para o outono

Alto contraste

A+

A-

Veja as tendências que prometem bombar nesta época do ano Veja as tendências que prometem bombar nesta época do ano (Momento MT)

Com a chegada do outono, as tendências de cores e texturas nas maquiagens já começam a aparecer. Conhecida por seu talento e expertise no universo da beleza, a maquiadora da Vult Ana Veiga revela insights valiosos para garantir looks deslumbrantes e cuidados adequados com a pele durante os meses mais frescos do ano. Confira:

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Abandono de cães atinge níveis preocupantes no Rio; saiba como denunciar

• Hospital Regional de Colíder retoma atendimentos da UTI neonatal e pediátrica nesta sexta-feira (22)

• Prefeitura lança campanha “Leão Amigo da Criança e do Idoso” de 2024

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.