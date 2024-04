Descubra como evitar a dengue e proteger sua família

Alto contraste

A+

A-

A previsão de mais chuvas para as próximas semanas tem preocupado a equipe da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde por conta do surgimento de novos criadouros do mosquito transmissor da dengue. Por isso, além da intensificação do trabalho dos agentes de combate às endemias, o município pede a colaboração da população para evitar a doença.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Acusados de matar congolês vão a júri popular no Rio

• Corpo de Bombeiros Militar combate incêndio em veículo em Rondonópolis

• Virginia Mendes lamenta mais um crime brutal de feminicídio. “Não vão fazer nada?”, indagou a primeira-dama do Estado

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.