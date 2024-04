Descubra como fazer um delicioso Milk Shake de Oreo

Alto contraste

Ingredientes

O Milk Shake de Oreo é uma bebida deliciosa e refrescante, perfeita para os dias quentes de verão. Com apenas 3 bolachas e meia Oreo, 4 bolas de sorvete de chocolate ou creme e 350 ml de leite, você pode preparar essa sobremesa incrível em casa. Basta bater todos os ingredientes no liquidificador e servir com os acompanhamentos de sua preferência. Uma dica é utilizar farinha da bolacha e a própria bolacha para decorar a bebida, deixando-a ainda mais irresistível. Aproveite essa receita incrível e surpreenda-se com o sabor único do Milk Shake de Oreo!

