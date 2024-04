Descubra como hábitos cotidianos afetam a saúde da pele

Alto contraste

Não lê rótulos de cosméticos? Esse e outros hábitos cotidianos podem afetar a saúde da pele

Ao mesmo tempo em que o Brasil desponta no ranking mundial em tratamentos de beleza e harmonização facial, estudos revelam que a população não bebe água o suficiente. Além disso, segundo pesquisas divulgadas pela International Stress Management Association (ISMA), o Brasil é o segundo país com a força de trabalho mais estressada e com altos índices de depressão. Como se não bastasse, apesar da riqueza natural do país, a maioria ainda é adepta aos alimentos industrializados e não entende sobre rótulos de cosméticos. Tudo isso influencia na beleza da pele.

