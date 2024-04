Descubra como preparar uma deliciosa lasanha de berinjela cremosa!

Alto contraste

Aprenda a fazer uma saborosa lasanha de berinjela cremosa! Sem glúten! Neste prato, você irá utilizar ingredientes como berinjela, carne moída, presunto, muçarela, queijo Catupiry, entre outros. O modo de preparo inclui fazer um molho com a carne moída, fatiar e deixar as berinjelas de molho em água com sal, e montar em camadas na assadeira intercalando os ingredientes. Ao final, leve ao forno pré-aquecido e aguarde até dourar. Aproveite essa receita deliciosa e compartilhe suas fotos nas redes sociais!

