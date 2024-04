Alto contraste

A+

A-

Lave bem todos os ingredientes. Rasgue as folhas do alface para que fiquem menores. Rale as cenouras e a beterraba. O tomate, após estar a semente, deve ser picado. A cebola pode ser cortada em cubinhos ou em rodelas, como preferir. Junte tudo e misture bem.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Salada simples

• Arroz Temperado

• Livro O Avesso da Pele voltará às escolas de Goiás e do Paraná

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.