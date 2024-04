Descubra como se inscrever nos cursos do Ser Família Capacita em Diamantino

Alto contraste

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, está com as inscrições abertas a partir desta quarta-feira (03.04) para três cursos de capacitação. As aulas são gratuitas e oferecidas pelo Programa Ser Família Capacita do Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania e em parceria com o Senai.

