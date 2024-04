Descubra como usar cada paleta de cores no outono

Alto contraste

A+

A-

Outono suave, quente ou escuro: descubra como usar cada paleta de cores Outono suave, quente ou escuro: descubra como usar cada paleta de cores (Momento MT)

Com a chegada do mês de março, também nos deparamos com a transição para o outono, uma estação marcada por uma paleta de cores encantadora. Dentro dessa estação, encontramos três paletas: outono quente, outono suave e outono escuro. Cada uma delas tem suas próprias características e maneiras de serem utilizadas, permitindo uma diversidade de combinações que se adaptam a diferentes estilos e preferências. Confira na matéria:

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Projeto isenta pessoas idosas de biometria em atendimento médico

• Outono suave, quente ou escuro: descubra como usar cada paleta de cores

• Polícia Civil prende homem que agrediu e tentou furar olho de companheira em Lucas do Rio Verde

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.