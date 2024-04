Descubra Nevada: o destino dos famosos que vai além de Las Vegas

Alto contraste

Ao se falar do estado de Nevada, nos Estados Unidos, a maioria das pessoas pensa imediatamente em Las Vegas, a cidade iluminada por neons e lar de alguns dos maiores cassinos do mundo. Porém, o “estado da Prata” tem muito mais a oferecer do que a vida noturna e as jogatinas de sua cidade mais famosa.

