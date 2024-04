Descubra o segredo do Suco Detox que desincha a barriga!

Alto contraste

A+

A-

O Suco Detox é uma bebida super gostosa e muito saudável que promete ajudar na redução do inchaço abdominal. Com ingredientes simples como limão, hortelã, água gelada, açúcar ou adoçante e gelo, essa receita é fácil de preparar. Para começar, corte o limão em 4 partes e bata tudo no liquidificador, reservando um pouco do gelo. Depois de batido, coe e sirva em seguida com algumas pedrinhas de gelo. Além de refrescante, esse suco traz benefícios para a saúde, como ação analgésica, auxílio na digestão e fortalecimento da imunidade. Experimente essa deliciosa receita e compartilhe conosco os resultados!

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Proposta define local onde deve ser julgado o estelionato pela internet

• Congresso se ilumina de azul e amarelo pelo Dia Internacional da Síndrome de Down

• Suco detox desincha barriga! Super gostoso e muito saudável!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.