Descubra onde encontrar Salas de Vacina em PSFs Deu aquela conferida no cartão de vacinas seu, do...

Alto contraste

A+

A-

Deu aquela conferida no cartão de vacinas seu, do seu filho ou de qualquer outro familiar e percebeu que tem doses faltando? Ok, você já sabe que é só procurar um dos PSFs com Sala de Vacina. Mas aí surgiu a dúvida: que PSF oferta vacinas? Para facilitar, a Secretaria de Saúde instalou totens como esse da foto para que você possa identificar ainda do lado de fora quais os PSFs com Sala de Vacina.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• CCD decide sobre realização de palestra sobre democracia

• Renovação do Alvará de Túmulos em Várzea Grande: moradores são alertados sobre taxas e documentos necessários

• Cuiabá 305 anos: “Minha jornada é na construção de políticas que garantam que nossa gente viva com dignidade e em uma cidade cada vez mais preparada para o futuro”, diz Emanuel Pinheiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.