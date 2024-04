Descubra os 5 pilares da inteligência emocional essenciais para empreendedoras

Alto contraste

A+

A-

5 pilares da inteligência emocional essenciais para mulheres empreendedoras 5 pilares da inteligência emocional essenciais para mulheres empreendedoras (Momento MT)

A inteligência emocional é crucial para mulheres empreendedoras. Este domínio abrange a capacidade de identificar, entender e regular as próprias emoções, assim como as emoções dos outros. Segundo a mentora de carreira e desenvolvimento pessoal, Catia Gonçalves, indivíduos com um alto nível de inteligência emocional estão aptos a lidar com desafios, tomar decisões cruciais e estabelecer relacionamentos sólidos e benéficos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• 10 desafios da maternidade no ambiente profissional

• Lollapalooza 2024: delineado e bocão são uma das tendências dominantes

• Caixa paga novo Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 6

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.