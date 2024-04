Alto contraste

A+

A-

É chegada a época do ano em que aumenta muito o consumo de chocolates. Essa delícia faz parte do ritual do almoço de Páscoa e crianças e adultos se deliciam com muitos chocolates nesse período.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• ‘Enquanto mulher, conhecemos várias histórias de abuso perto da gente’

Publicidade

• Sérum Facial: Quais os benefícios do uso regular e como escolher

• Escondidinho de carne moída

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.